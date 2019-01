Pulisic reforça vocação do Dortmund para os bons negócios

Chegou dos Estados Unidos quando era ainda juvenil e a custo zero. Agora juntou-se à lista das vendas milionárias do líder da Bundesliga

Comprar bom e barato, rentabilizar e vender caro. Esta filosofia tem dado bons frutos - sobretudo financeiros - ao atual líder do campeonato alemão, um Borússia Dortmund que acaba de realizar mais um bom negócio com Pulisic. Contratado a custo zero em 2015 aos norte-americanos do Pennsylvania Classics, em idade ainda juvenil, irá para o Chelsea no final da temporada, depois de ter demorado somente um ano a chegar á equipa principal do emblema alemão. Em sentido contrário viajam 64 milhões de euros, quanto os blues já acordaram pagar pelo extremo que em 18 partidas pelo Dortmund esta época leva três golos e quatro assistências.

Pulisic é o exemplo mais recente da política do clube que, aproveitando a crise do Bayern, aposta tudo em reeditar um título de campeão nacional que não ganha desde 2012. E que, em simultâneo com os seus cofres, tem alimentado os plantéis de vários grandes clubes europeus. Dembélé, agora no Barcelona, é o caso mais flagrante: comprado ao Rennes por 15 milhões de euros, foi transferido por 115 milhões! Aubameyang é outro caso, mas há outros ainda mais curiosos, como Gotze e Hummels. O primeiro foi vendido ao Bayern em 2013/14 por 37 milhões de euros, tendo regressado ao Borússia três épocas depois por 22 milhões. Já o defesa central foi adquirido pelo Dortmund ao Bayern em 2009/10 por 4,2 milhões, após uma temporada de empréstimo, acabando por vendê-lo por 35 milhões... ao mesmo Bayern!

Do lado das compras, mesmo dos mais caros, impera o mesmo racionalismo. Schurrle, que chegou do Wolfsburgo em 2016/17, foi o reforço mais caro do clube, tendo custado 30 milhões de euros.

Lewandowski será a grande mácula na política do Borússia Dortmund, pois após se ter notabilizado como um dos mais produtivos avançados-centro da Europa, o polaco deixou que o contrato chegasse ao fim para se mudar a custo zero para o Bayern.

O futuro está já a ser preparado e nomes como Weigl, Isak ou Jadon Sancho estão na "linha de montagem" do Dortmund e, provavelmente, a caminho de se tornarem futuras grandes transferências de um clube que é citado na imprensa internacional como uma referência a este nível, comparável... ao FC Porto e ao Sevilha.

Jogador/Custo/Venda/Lucro

Dembelé/15 M€ (Rennes)/115 M€ (Barcelona)/100 M€

Pulisic/custo zero (Pennsylvania Classics)/64 M€ (Chelsea)/64 M€

Aubameyang/15 M€ (St.-Étienne)/65M€ (Arsenal)/50 M€

Hummels/4,2 M€ (Bayern)/35 M€ (Bayern)/30,6 M€

Gundogan/5,5 M€ (Nuremberga)/27 M€ (Man. City)/21,5 M€

Gotze/custo zero/37 M€ (Bayern)/15 M€ (recomprado por 22 M€)

Mkhitaryan/27,5 M€ (Shakhtar)/42 M€ (Man Utd)/14,5 M€

S.Bender/1,5 M€ (1869 Munique)/12,5 M€ (B. Leverkusen)/11 M€

Kagawa/custo zero (Cerezo Osaka)/16 M€ (Man. Utd)/8 M€ (recomprado por 8 M€)