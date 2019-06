Lopetegui: os objetivos no Sevilha e uma frase que não caiu bem no Bétis

Treinador que passou pelo FC Porto foi apresentado no Sevilha.

Julen Lopetegui não traçou metas classificativas para a época do Sevilha, dizendo que vai procurar três pontos em cada partida.

"Quero que a equipa seja ambiciosa, que ataque e defenda bem. Quero que disputemos cada jogo e que, no fim, as contas sejam bonitas para nós", afirmou na apresentação o ex-técnico do FC Porto, da seleção espanhola e do Real Madrid, que admite serem altas as expectativas dos andaluzes, habituais na Europa e sextos no último campeonato:

"Estou no melhor clube de Sevilha e, com respeito pelos outros, este é um clube grande. Não poderia haver dúvidas em assinar pelo Sevilha." Lopetegui assinou por três épocas e Monchi, diretor desportivo da equipa onde milita Daniel Carriço, reiterou a confiança no treinador: "Nunca tive dúvidas. O Julen era a prioridade. Não é comum fazermos um contrato de três anos, mas ele precisa de tempo e acredito que vai cumprir. Quanto ao mercado, é claro que nos vamos mexer, mas vamos ser mais sensatos e mudar menos."