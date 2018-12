Barcelona esclarece situação de Rabiot e fala em "máxima transparência" com o PSG

O médio dos parisienses tem sido muito associado ao Barça nos últimos dias.

Num comunicado divulgado este domingo, o Barcelona negou ter um acordo com Rabiot, médio do PSG, e disse que quer trabalhar "com máxima transparência" com todos os clubes.

"O Barcelona sempre quis trabalhar com a máxima transparência com o PSG e com qualquer outro clube. O Barcelona nega a existência de qualquer tipo de acordo com o jogador do PSG Adrien Rabiot", pode ler-se no comunicado.

O francês já informou os parisienses que não vai renovar o contrato, que termina no final desta época, e, por isso, tem ficado de fora das opções do técnico Thomas Tuchel. Nos últimos dias, a imprensa internacional tem avançado com a ida de Rabiot para os catalães, mas, apesar de não desmentir o interesse, os "blaugrana" negaram haver um acordo.