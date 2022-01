Insólito no Argentina-Chile: assistentes esquecem-se das bandeiras e... improvisam

Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figueiredo solucionaram o problema com o uso de objetos destinados à sinalização rodoviária

Quando algo de insólito acontece num jogo, o resultado quase é secundarizado. Não é para menos. O duelo Argentina-Chile, relativo à qualificação para o Mundial'2022, ficou marcado por um curioso episódio de improviso da equipa de arbitragem.

Nomeados árbitros assistentes desse desafio da CONMEBOL, os brasileiros Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figueiredo deslocaram-se para o estádio Zorros del Desierto, em Calama, sem o fundamental material para desempenhar a função: as bandeiras.

Os dois juízes, segundo o jornal argentino "Diário Olé", esqueceram-se desses objetos no respetivo hotel e, dado que só se aperceberam a pouco tempo da hora do jogo entre Argentina e Chile, solucionaram o problema com o uso de... coletes refletores, habitualmente utilizados em casos de sinalização rodoviária.