Imprensa turca avança interesse de clube francês em Marcelo

Marcelo despediu-se do Real Madrid com a conquista da Liga dos Campeões

Lateral passou 15 anos na fileiras do Real Madrid

Marcelo colocou um ponto final numa passagem de 15 anos no Real Madrid e, esta quinta-feira, o jornal turco Fanatik avança que o lateral de 34 anos é alvo do Marselha.

De acordo com a fonte, o vice-campeão da Ligue 1 está interessado em contratar o veterano canarinho a custo zero, que disputou 18 jogos em 2021/22.

Marcelo já se despediu dos adeptos merengues nos festejos da conquista da Liga dos Campeões, tendo ainda vencido a Supertaça espanhola e a La Liga na última temporada com as cores do Real Madrid.