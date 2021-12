Hulk coleciona prémios no Brasil depois de se ter sagrado campeão

Hulk no prémio do Brasileirão 2021

A CBF divulgou os melhores do Campeonato Brasileiro de 2021.

Destaque da equipa campeã e melhor marcador com 19 golos, Hulk foi eleito esta sexta-feira à noite o melhor jogador do campeonato brasileiro. Numa cerimónia realizada no Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CFB) divulgou a seleção do Brasileirão 2021.

Ninguém brilhou mais no Brasileirão do que Hulk. O antigo jogador do FC Porto foi um grande nome do campeonato, tendo sido condecorado como melhor avançado, melhor jogador, além de receber o troféu pela artilharia da competição. No total, foram três prémios. Os números dizem tudo: 19 golos marcados e sete assistências.

"Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo. Aos meus companheiros que me ajudaram bastante, deram-me muitas assistências para eu chegar a este troféu aqui de artilheiro. Estou muito feliz, agradeço a todos, de coração", disse Hulk, em declaração à CBF TV. "Fazer parte dos 11 melhores da competição para mim é muito gratificante, estou muito feliz", concluiu o jogador de 35 anos.

Além de Hulk, outros quatro jogadores do Atlético Mineiro, equipa do avançado, foram eleitos para a seleção do campeonato, além do treinador Cuca.

Confira abaixo a seleção do campeonato brasileiro:

Guarda-redes: Weverton (Palmeiras)

Lateral-direito: Yago Pikachu (Fortaleza)

Defesas: Gustavo Gómez (Palmeiras) e Junior Alonso (Atlético Mineiro)

Lateral-esquerdo: Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Médios: Jair (Atlético Mineiro), Edenílson (Internacional), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG)

Avançados: Hulk (Atlético Mineiro) e Michael (Flamengo)

Treinador: Cuca (Atlético Mineiro)