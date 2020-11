Homenagem de Messi a Maradona tem custos: saiba quanto vai pagar o Barcelona

Messi homenageou Maradona com uma camisola do Newell's Old Boys

Além do cartão amarelo que recebeu, Messi "provocou" ainda uma multa ao Barcelona pela homenagem que fez a Maradona depois de ter marcado um golo.

O Barcelona recebeu e goleou este domingo o Osasuna por 4-0, com o último golo a ser apontado por Lionel Messi. Como não poderia deixar de ser, "La Pulga" prestou uma sentida e espetacular homenagem a Diego Maradona: tirou a camisola do Barça e exibiu uma do Newell's, clube que os dois representaram na Argentina (Messi ainda na formação).

O gesto do argentino, porém, vai ter consequências para o Barça, que terá de pagar três mil euros de multa.

De acordo com o artigo 91 do Código Disciplinar da Federação Espanhola, "o futebolista que, por marcar um golo ou por outra causa que decorra das vicissitudes do jogo, levante a camisola e exiba qualquer publicidade, lema, frase, sigla, anagrama ou desenhos, sejam quais forem os conteúdos ou a finalidade da ação, será sancionado, como autor de uma falta grave, com multa de até 3 mil euros e admoestação".