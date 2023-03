Hazard garante que não fala com Ancelotti, mas lembra: "Tenho de ter respeito"

Internacional belga lamenta falta de minutos no Real Madrid. Relação com o técnico dos merengues não é positiva, garantiu, ainda

Eden Hazard é, aos 32 anos, um dos jogadores menos utilizados do plantel do Real Madrid, em 2022/2023. Apesar de ter custado mais de 100 milhões há quase quatro anos, o belga vai tendo cada vez menos espaço no Santiago Bernabéu. Uma situação que o jogador não deixou de lamentar, em conversa com a comunicação social do seu país.

"Há companheiros que jogam bem, a equipa ganha e assim é difícil mudar. Provavelmente aos seus olhos mereço menos do que outros, devias perguntar-lhe [Ancelotti]", explicou, em entrevista à televisão belga RTBF.

Questionado sobre a relação que mantém com Carlo Ancelotti, Hazard foi claro: a comunicação entre os dois é algo que não existe.

"Há respeito mútuo, mas não posso dizer que falamos, porque não nos falamos. Insisto, todavia, que há respeito, mesmo que não me coloque a jogar. Tenho de ter respeito por uma pessoa como ele, pelo que representa no futebol e pelo que fez ao longo da carreira", referiu.

Utilizado em apenas sete jogos, Hazard é o 21º elemento do plantel do Real Madrid com mais partidas em 2022/2023.