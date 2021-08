Harry Kane desfaz as dúvidas e descansa adeptos: "Vou ficar no Tottenham"

Muito se tem especulado acerca do futuro de Harry Kane, mas o avançado garante que vai continuar no Tottenham.

Harry Kane recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, para confirmar que vai ficar no Tottenham. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre uma possível saída do avançado - o Manchester City é o clube a que tem sido mais associado -, mas o inglês veio a público descansar os adeptos.

"Foi incrível ver a forma como os adeptos me receberam no domingo, bem como algumas mensagens que me deixaram nas últimas semanas. Vou ficar no Tottenham e estarei 100% focado em ajudar a equipa a atingir os objetivos propostos", escreveu no Twitter.