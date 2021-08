Guardiola já tem ideias claras para o pós-City: descanso e Seleção

Técnico espanhol manifestou o desejo de participar num Euro, numa Copa América ou num Mundial

O contrato é válido até 2023 e, sendo certo que muita coisa pode mudar no futebol, no caso de um treinador, sair antes ou até renovar, Pep Guardiola já tem ideias definidas para o que fazer assim que a aventura no Manchester City acabe. Descanso e...uma Seleção.

A participar numa conferência online, organizada pela XP Investimentos, o técnico espanhol abriu o jogo e deixou pistas para os próximos anos de uma carreira que já leva 13 anos.

"Uma seleção, sim. O próximo passo será uma seleção, sim, se houver possibilidades. Uma seleção é o próximo passo. Devo descansar depois de sete anos (no Manchester City), preciso parar para ver, aprender com outros treinadores, e talvez avance para esse caminho. Gostava de treinar num Euro, numa Copa América, numa Copa do Mundo", afirmou.

Pep Guardiola começou a sua carreira em 2008. Passou quatro anos no Barcelona, mais três no Bayern e já leva cinco completas no Manchester City, estando agora a iniciar a sexta. A penúltima, em teoria, antes do tal descanso e do futebol de Seleções.