Gastroenterite viral impede realização do Juventus-Barcelona

Vírus atacou vários jogadores do plantel catalão

O Barcelona-Juventus, duelo de pré-época marcado para esta madrugada, não se vai disputar e tudo por causa de uma gastroenterite viral.

Os catalães informaram que o vírus atacou vários jogadores do plantel principal e que, por isso, não estão reunidas as condições para a realização da partida na madrugada deste domingo.

Os blaugrana não informaram se têm já uma nova data pensada para a partida ou se a mesma não se realizará, de todo, durante esta pré-temporada.

FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi"s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023

Leia também Portugueses Pep Guardiola aborda situação de Cancelo: "Ele está de volta, mas..." O Manchester City está a preparar o regresso à competição num estágio em Tóquio e Pep Guardiola deu, este sábado, uma conferência de imprensa na qual abordou a situação de João Cancelo, que está de regresso aos citizens, depois de uma temporada no Bayern Munique.