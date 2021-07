Florentino acusa jornalista e fala em frases "tiradas do contexto": eis o comunicado

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, no centro da polémica

Presidente do Real Madrid reage à divulgação de áudio em que menciona Casillas e Raúl como "fraudes".

Depois de o jornal As ter dado conta da reação do Real Madrid - através de fontes do clube - à divulgação de áudios imputados a Florentino Pérez, foi a vez do presidente dos "merengues" reagir de forma oficial à polémica, em comunicado.

Sem negar a autoria das palavras - no som é possível ouvir um dos interlocutores, alegadamente Florentino, a referir-se a Iker Casillas e Raúl González como "fraudes do Real" -, o líder do clube madrileno aponta o dedo ao jornalista espanhol José Antonio Abellán, que acusa de gravar "clandestinamente" a conversa.

"As frases reproduzidas são proferidas em conversas clandestinamente gravadas pelo Sr. José Antonio Abellán, que as tem tentado vender durante muitos anos sem sucesso. É agora surpreendente que, apesar do tempo que decorreu, o jornal El Confidencial os tenha apanhado hoje [terça-feira]", pode ler-se na missiva de Pérez, que garante que as palavras ouvidas "são frases únicas de conversas tiradas do amplo contexto em que ocorrem".

Florentino Pérez, que está a estudar "possíveis ações legais", vai de encontro à postura do Real Madrid, considerando que a divulgação do áudio está relacionada com "a participação como um dos promotores da Superliga".

"Casillas não é guarda-redes para o Real Madrid, que queres que te diga? Nunca o foi. Foi uma das nossas grandes falhas. O que se passa é que o adoram, querem falar com ele. Não sei... Defendem-no tanto. Mas pronto, é uma das grandes fraudes do clube. A outra é Raúl. São as duas grandes fraudes do Real, primeiro Raúl e depois Casillas", pode ouvir-se no som que, segundo o jornal El Confidencial, terá sido proferido por Florentino em 2006, após a sua saída da presidência "merengue", que voltaria a assumir três anos depois.

Leia o comunicado de Florentino Pérez na íntegra:

"Tendo em conta as notícias publicadas no El Confidencial, nas quais estão incluídas frases atribuídas a mim, creio que é necessário esclarecer:

- As frases reproduzidas são proferidas em conversas clandestinamente gravadas pelo Sr. José Antonio Abellán, que as tem tentado vender durante muitos anos sem sucesso. É agora surpreendente que, apesar do tempo que decorreu, o jornal El Confidencial os tenha apanhado hoje;

- São frases únicas de conversas tiradas do amplo contexto em que ocorrem;

-Que são reproduzidas agora, depois de tantos anos desde que essas conversas tiveram lugar, compreendo que isso se deve à minha participação como um dos promotores da Superliga;

-Pus o assunto nas mãos dos meus advogados que estão a estudar as possíveis ações a serem tomadas."