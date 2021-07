Real Madrid reage ao alegado áudio de Florentino Pérez: outra vez a Superliga

Clube "merengue" considera que se trata de uma "conspiração" com o objetivo de dinamitar o projeto da Superliga Europeia.

O jornal As dá conta, esta terça-feira, da reação do Real Madrid à divulgação do áudio que, alegadamente, pertence a Florentino Pérez, em que o presidente dos "merengues" fala em Casillas e Raúl González como "as grandes fraudes" do clube.

De acordo com fontes do clube da capital espanhola, a publicação do som pelo jornal El Confidencial não foi casual: segundo o As, o Real considera que a divulgação do áudio faz parte de um "plano de conspiração" orquestrado com o objetivo de "minar a credibilidade" de Florentino Pérez, principal impulsionador do projeto da Superliga Europeia, que a UEFA reprova com veemência.

O Real Madrid considera, por isso, que a divulgação de um áudio com 15 anos, com palavras supostamente proferidas após a saída do dirigente do clube, em 2006, está relacionada com a "necessidade de dinamitar" a Superliga, que visava criar uma competição fechada aos clubes mais poderosos - e endinheirados - da Europa.

"Casillas não é guarda-redes para o Real Madrid, que queres que te diga? Nunca o foi. Foi uma das nossas grandes falhas. O que se passa é que o adoram, querem falar com ele. Não sei... Defendem-no tanto. Mas pronto, é uma das grandes fraudes do clube. A outra é Raúl. São as duas grandes fraudes do Real, primeiro Raúl e depois Casillas", pode ouvir-se no áudio da polémica.