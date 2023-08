Filho de Diego Simeone sofre lesão grave e motiva suspensão de jogo

Um jogo particular entre o Burgos e o Alavés acabou mais cedo devido à lesão de Giuliano Simeone, que sofreu uma entrada por trás e acabou por ser transportado para o hospital.

Giuliano Simeone, extremo argentino de 20 anos e filho de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, sofreu este domingo uma lesão grave num jogo particular entre o Alavés, equipa da LaLiga que representa, e o Burgos, da segunda divisão espanhola, que acabou mais cedo por causa desse momento.

Titular na partida, Simeone até marcou aos 80 minutos, reduzindo a desvantagem do Alavés para 2-1, mas cinco minutos depois, sofreu uma entrada por trás que levou a que fosse hospitalizado, resultando no fim prematuro do encontro.

Aplaudido pelos jogadores e adeptos presentes, o jogador foi levado de ambulância, com a agência EFE a referir que poderá ter sofrido uma fratura na tíbia.

Formado no Atlético de Madrid, Simeone foi emprestado na época passada ao Saragoça, apontando nove golos e três assistências em 37 jogos. Neste mercado voltou a ser cedido, desta vez ao Alavés.