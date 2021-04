Equipa do Valência abandonou relvado após alegado insulto racista a Diakhaby

Aos 33 minutos do jogo com o Cádiz, os jogadores do Valência abandonaram o relvado em solidariedade para com Mouctar Diakhaby.

Estalou a polémica na Liga espanhola numa atitude sem precedentes por parte de uma equipa: este domingo, aos 33 minutos do jogo entre Cádiz e Valência, os jogadores da formação "che" abandonaram o terreno de jogo depois de uma troca de palavras entre Juan Cala e Mouctar Diakhaby, central dos visitantes.

Em causa terão estado alegadas palavras de cariz racista dirigidas ao francês por parte do central do Cádiz. Diakhaby não escondeu a revolta, os ânimos exaltaram-se e os jogadores do Valência deixaram o relvado.

Pouco depois, os jogadores do Cádiz também seguiram para os balneários, ficando o encontro em suspenso numa altura em que o marcador registava 1-1.

Cerca de um quarto de hora após a interrupção do jogo, os futebolistas da equipa da casa regressaram ao campo.