Em Espanha revelam aquele que será o primeiro desejo de Xavi para reforçar o Barcelona

Xavi é o principal nome apontado à sucessão de Ronald Koeman no comando técnico do emblema blaugrana.

Xavi é o nome apontado à sucessão de Ronald Koeman no Barcelona, tendo o jornal "Sport" avançado esta quinta-feira que o atual treinador do Al Sadd e o emblema blaugrana já haviam mesmo chegado a acordo.

Em Espanha, revelam agora aquele que alegadamente será o primeiro desejo do antigo jogador do clube espanhol, caso se confirme que assume o comando técnico do Barça.

De acordo com o jornalista catalão Gerard Romero, Xavi tem bem claro aquele que pretende que seja a sua primeira contratação: trata-se de Jules Koundé (22 anos), central do Sevilha e internacional francês.

Segundo as mesmas informações, Xavi acredita que reforçar a defesa é uma das prioridades do clube blaugrana de forma a criar um plantel capaz de lutar por todas as competições.