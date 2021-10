Barcelona e Xavi já chegaram a acordo, avança o Sport

Apontado como o favorito a suceder a Koeman, Xavi já terá mesmo chegado a acordo com o Barcelona. Falta a rescisão de contrato com o Al-Sadd.

Xavi Hernández e o Barcelona já chegaram a um acordo para o que ex-futebolista seja o próximo treinador da equipa culé, avança, esta quinta-feira, o jornal Sport. O atual treinador do Al-Sadd foi desde o primeiro minuto o favorito da direção blaugrana e já há entendimento entre as partes.

Resta agora que o espanhol, de 41 anos, rescinda contrato com o Al-Sadd, clube que orienta no Catar. A cláusula de rescisão do técnico é de um milhão de euros, escreve o jornal catalão.