Dele Alli sobre a lesão de André Gomes: "O Son não pára de chorar"

André Gomes fraturou a perna após uma entrada dura de Son, do Tottenham.

André Gomes fraturou a perna direita na parte final do Everton-Tottenham na sequência de uma entrada à margem das leis de Son, internacional sul-coreano dos Spurs. O lance teve lugar ao minuto 79.

A fratura no pé de André Gomes foi visível e chocou todos os jogadores que se aproximaram do atleta do Everton, inclusive Son, que levou imediatamente as mãos à cabeça, em sinal de desespero. Aliás, o lance fica ainda marcado pelas lágrimas de Son - expulso com vermelho direto -, que ao perceber a gravidade da lesão do internacional português foi incapaz de não chorar.

No final do jogo, Dele Alli, jogador do Tottenham, contou que Son "não parava de chorar no balneário". "O Son está devastado, sempre a chorar. A culpa não é dele, é uma das melhores pessoas que podes conhecer. Não consegue levantar a cabeça, não pára de chorar. Desejo-lhes [André Gomes] as melhoras", disse o criativo dos spurs.