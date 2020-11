Cristiano Ronaldo marcou e saiu com queixas antes do balde de água fria

Marcou no empate da Juventus a um golo em casa da Lázio

Cristiano Ronaldo marcou o golo da Juventus no empate a um golo em casa da Lázio, clássico da ronda sete do campeonato italiano. Depois do bis ao Spezia, no jogo que marcou o regresso depois de ter estado infetado com covid-19, o craque português apontou, ao minuto 15, o sexto golo da temporada na Serie A.

Ronaldo, todavia, acabaria por ser substituído por Dybala aos 76, depois de ter apresentado algumas queixas físicas após um lance com Luís Alberto. E foi já fora das quatro linhas que viu a Lázio chegar ao empate no quinto minuto de descontos, por Caicedo, um ex-jogador do Sporting.

Na classificação, a Juventus é, provisoriamente, terceira classificada, com 13 pontos, em sete jogos, contra 16 do líder Milan, que recebe ainda este domingo o Verona. Por seu lado, a Lázio subiu para o grupo dos quintos, com 11.