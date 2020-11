Criança candidata-se a treinador do Derby County e até sugere contratação da avó

O Derby County está à procura de treinador e há um pequeno mister que declarou interesse no cargo

Phillip Cocu já não é o treinador do Derby County e, enquanto não há sucessor definido, vai-se especulando em Inglaterra. Por outro lado, há até quem se ofereça para treinar o clube... mas não só. Toby Hall é um pequeno adepto da equipa que milita no Championship e que escreveu uma carta à direção a mostra-se disponível para treinar e tratar das finanças do clube. Além disso, diz que a avó pode fazer a função de roupeiro.

A carta tornou-se viral por razões óbvias. Com apenas nove anos, o jovem inglês já se mostra confiante para assumir várias posições de destaque e justifica o porquê: diz que joga "muito futebol" e é "mesmo muito bom", além de praticar no FIFA 21 em modo de treinador; como é um aluno de topo a matemática, também pode assumir as finanças do clube; a juntar a isso, refere que a avó está habituada a ajudar em casa com as roupas e que poderia lavar os equipamentos do plantel.

Estes foram os argumentos utilizados por Toby Hall numa carta em que até explica qual o sistema de jogo que pretende implementar - um atípico 1x3x3x2x1.

É certo que não poderá liderar a equipa que está agora ao cargo, de forma interina, de Wayne Rooney, mas pelo menos o coração dos adeptos do Derby já conquistou.

John Terry e Eddie Howe têm sido apontado como possíveis sucessores do holandês Cocu.