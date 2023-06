Courtois criticado: "A braçadeira é só um detalhe. Tens demonstrar que és um líder..."

O guarda-redes abandonou a concentração da Bélgica incomodado após o selecionador Domenico Tedesco ter dado a braçadeira de capitão a Romelu Lukaku, no jogo contra a Áustria.

Depois de Thibaut Courtois ter abandonado a concentração da Bélgica incomodado com a decisão do selecionador Domenico Tedesco em dar a braçadeira de capitão a Romelu Lukaku na partida contra a Áustria (1-1), o guarda-redes não escapou a críticas por parte de colegas de equipa.

Após a vitória da seleção frente à Estónia (3-0), na terça-feira, Yannick Ferreira-Carrasco, extremo que foi designado capitão após a saída do avançado belga, aos 69 minutos, criticou o guardião do Real Madrid pela sua saída, considerando que não coincide com a atitude de um líder.

"Estamos dececionados com ele pela sua reação. No final, ele faz parte da equipa, é um de três capitães. A braçadeira é só um detalhe. Tens que demonstrar que és um líder e um capitão com a tua personalidade. Ele escolheu ir embora e, se estava chateado, não o sabemos, mas um dos motivos da sua saída foi a braçadeira", referiu, em declarações ao canal RTBF.

Refira-se que, depois da saída, o guarda-redes recorreu às redes sociais para criticar a forma como o selecionador comentou o episódio de forma pública, referindo ainda que o seu abandono também esteve relacionado com uma lesão num joelho.

Também a mulher de Courtois saiu em sua defesa nas redes sociais, falando em "rumores de pessoas que estavam à espera de uma oportunidade para manchar o nome" do marido.

De acordo com o jornal "Nieuwsblad", a Federação de futebol belga quer fazer todos os possíveis para resolver o diferendo o mais rapidamente possível, não excluindo até a viagem de uma delegação para Madrid. Ainda assim, espera-se que o guardião, de 31 anos, peça desculpa à seleção.

De resto, Tedesco garantiu na segunda-feira, em conferência de imprensa, que vai colocar água na fervedura quanto ao tema: "No que me toca, ele é o melhor guarda-redes do mundo. Eu também o aprecio enquanto ser humano e, para mim, nada mudou, mas ele tomou uma decisão muito difícil. Tenho de deixar as coisas acalmarem".