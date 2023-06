Bélgica a ferro e fogo: "É a primeira vez que um treinador torna públicas questões do balneário"

Guarda-redes belga, Courtois, deixou a concentração da seleção e emitiu comunicado a atacar Domenico Tedesco

Thibaut Courtois deixou a seleção da Bélgica após um diferendo relacionado com a entrega da braçadeira de capitão a Lukaku, na partida contra a Áustria, uma situação da qual falou abertamente, esta tarde, o selecionador Domenico Tedesco. O guarda-redes não gostou de ouvir as palavras do selecionador e emitiu um comunicado.

"Fiquei surpreendido esta tarde ao ouvir a conferência de imprensa do selecionador, onde ele fez um relato parcial e subjetivo de uma conversa privada que tivemos depois do jogo contra a Áustria.

Quero deixar claro que não foi a primeira nem a última vez que falei com um treinador sobre questões relacionadas com o balneário, mas é a primeira vez que alguém decide torná-lo público. Estou profundamente desapontado, mas quero deixar claro que aquilo que o treinador disse não condiz com a verdade.

Na conversa que tivemos, pedi-lhe, não para benefício próprio, que explicasse e tomasse decisões com o intuito de evitar situações futuras que no passado nos prejudicaram, procurando sempre o benefício geral. Ser ou não ser o capitão de uma seleção nacional não é um capricho nem uma decisão tomada de forma aleatória, tem de ser uma decisão dele e foi isso que lhe transmiti. Infelizmente, não alcancei o meu objetivo.

Insisto que em nenhum caso exigi algo e que falei com Romelu Lukaku para esclarecer quaisquer circunstâncias relacionadas a esta situação. Ao mesmo tempo, quero deixar claro que não discuti nenhum assunto semelhante a este com mais nenhum companheiro de equipa, como foi dito.

Além disso, ontem à tarde fiz uma avaliação a um problema no meu joelho direito. A equipa médica do meu clube [Real Madrid] e da Seleção estiveram em contacto e analisaram todos os dados antes de tomar a decisão de abandonar o estágio."