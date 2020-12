Com três portugueses no onze, Manchester City vence o Newcastle

Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva ajudaram o Manchester City a vencer o Newcastle, por 2-0, este sábado, em casa, pela 15ª jornada da Premier League.

Sem sofrer ameaças do Newcastle em nenhuma parte do jogo, o Manchester City venceu o Newcastle, por 2-0, com um golo em cada tempo do jogo. Aos 14 minutos, a passe de João Cancelo na pequena área para Sterling, que passou para Gündogan, o City abriu o marcador.

No segundo tempo, novamente participação do internacional português João Cancelo, que finalizou cruzado, mas sem ângulo. A defesa do Newcastle afastou mal e a bola caiu nos pés de Ferran. O espanhol rematou com o pé direito no coração da área: 2-0, aos 54'.

Com o triunfo, a equipa de Pep Guardiola subiu ao quinto posto da competição, ultrapassando o Chelsea, derrotado pelo Arsenal (1-3) - além do Aston Villa e o Tottenham, que ainda vão jogar esta jornada no domingo.

O City soma agora 26 pontos em 14 jogos - a cinco pontos do líder Liverpool, que também jogará neste domingo. Em crescimento, o City soma agora dez jogos seguidos de invencibilidade, entre jogos da Champions e da Taça da Liga, além do campeonato inglês.

A equipa de Pep não perde desde 21 de novembro, quando foi derrotado pelo Tottenham por 2-0, na nona jornada.

O Manchester City volta a jogar na segunda-feira, em casa do Everton, no Goodison Park, às 20h00. O Newcastle, por sua vez, receberá em casa o líder Liverpool, às 20h, na quarta-feira.