Chelsea perto de "desviar" mais um jogador que o Liverpool tentava contratar

Depois de Moisés Caicedo, também Romeo Lavia deverá assinar pelo Chelsea.

Roméo Lavia deverá ser o segundo jogador, no espaço de poucos dias, que o Chelsea "rouba" ao Liverpool. De acordo com vários relatos na imprensa britânica, os blues estão perto de alcançar um acordo com o Southampton para a transferência do médio - um valor a rondar os 55 milhões de euros.

O internacional belga, de 19 anos, também interessava ao Liverpool, mas deverá ser o emblema londrino a conseguir fechar a contratação. Tal como fez com Moisés Caicedo, médio do Brighton que também foi negociado pelos reds, mas vai ser jogadores do Chelsea.

Lavia iniciou a formação no Anderlecht e em 2017 chegou aos juniores do Manchester City, onde até se chegou a estrear pela equipa principal, em 2021/22. Na época passada, em definitivo no Southampton, fez 34 jogos (um golo e uma assistência).