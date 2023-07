Chelsea disposto a fazer oferta por Neymar, com condições

O clube inglês quer, primeiro, saber se o jogador tem realmente interesse

Neymar ora é colocado fora do PSG, ora dentro. Desta vez, o Le Parisien revela que o Chelsea está disposto a apresentar uma proposta aos franceses pelo avançado brasileiro, mas só o farão depois de saberem se o jogador tem realmente interesse na mudança.

Segundo as últimas informações, a chegada de Luis Enrique ao banco do PSG fez o jogador voltar atrás na vontade de deixar o clube. Foi com o treinador espanhol que viveu os melhores anos da sua carreira, no Barcelona.

O avançado de 31 anos tem mais dois anos de contrato com o PSG.

O Le Parisien diz que o PSG ainda não tomou uma decisão sobre o futuro de Neymar, mas recorda que o salário de 26 milhões de euros por ano pesa nas contas e dificulta o cumprimento do fair-play financeiro da UEFA.

Uma eventual proposta chegaria aos 70 milhões de euros.