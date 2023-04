Ceferin volta a condenar Superliga: "Não há lugar para cartéis no nosso continente"

Aleksander Ceferin será eleito para um terceiro mandato na presidência da UEFA esta quarta-feira, em Lisboa.

Aleksander Ceferin vai ser eleito esta quarta-feira para um terceiro mandato até 2027 na presidência da UEFA, que agendou um congresso em Lisboa para o efeito.

Único candidato ao cargo, o dirigente esloveno aproveitou para voltar a assumir uma posição crítica em relação ao projeto da Superliga Europeia, que continua a ser defendido pelo trio composto pelo Real Madrid, Barcelona e Juventus.

"Nunca devemos esquecer como o futebol é belo, como diz quem nós somos. O futebol europeu é uma história de sucesso. É uma lição de vida e não é preciso voltar muito atrás para ver isso. É um belo jogo. Mas nunca esqueçamos como este futebol é frágil. A paisagem do nosso desporto na Europa mudou e estamos perante uma globalização acelerada. O futebol europeu já é global. O modelo baseia-se no mérito desportivo e não pode ser comprado, tem de ser ganho em cada época. Não há lugar para cartéis no nosso continente. O futebol é um bem comum que faz parte do nosso património. Não pertence a ninguém, ou melhor, pertence a todos", começou por salientar.

"Não vou aprofundar no malfadado projecto levado a cabo por três líderes de clubes. No entanto, aqueles que são a favor deste projecto afirmam que querem salvar o futebol. Felizmente, a vergonha nunca matou ninguém. Mas na realidade, ninguém se deixa enganar. Há aqui em jogo duas visões do mundo. A corrida ao lucro contra a corrida aos troféus. Ninguém deve nunca esquecer que o futebol é o desporto do povo. A base do futebol deve continuar a ser os campeonatos nacionais. Todos os países compreenderam o que está em jogo. O futebol precisa hoje mais do que nunca do apoio daqueles que amam o jogo", defendeu Ceferin.

Ceferin aproveitou também para elogiar Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da Associação de Clubes Europeus (ECA), que foi um dos primeiros críticos da Superliga Europeia quando o projeto foi anunciado pela primeira vez, em abril de 2021, gerando protestos em massa dos adeptos.

"Estamos felizes por ter a ECA. Gostaria de agradecer a Nasser Al-Khelaïfi por este apoio. A criação da Conference League tem sido um sucesso. Salvar a classe média é hoje o verdadeiro desafio. O ciúme nunca foi um bom conselheiro. Hoje em dia é a Premier League que parece estar sob ataque. O sucesso da PL não é por acaso. Com muito trabalho árduo, os clubes conseguiram criar um sistema com mérito desportivo. Trata-se de um modelo a seguir, não a combater. A ideia de que os clubes ingleses vão ganhar tudo é infundada. O ciúme torna-o cego. O modelo espanhol deve segui-los. Para sobreviver, é preciso evoluir", concluiu.