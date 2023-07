Bayern define alternativa para Neuer

Sommer deve sair para o Inter e Raya, do Brentford, surge como alvo dos bávaros

David Raya, internacional espanhol, é o alvo do Bayern de Munique para o lugar de alternativa a Manuel Neuer.

De acordo com Fabrizio Romano, o guardião do Brentford pode custar 50 milhões de euros. Um valor alto, que prova a importância do jogador no clube londrino, mas que não afasta o interesse dos alemães.

Sommer, desde janeiro a alternativa a Neuer, deve mesmo sair do futebol alemão e ocupar a vaga de guarda-redes do Inter, que perdeu Onana para o Manchester United.