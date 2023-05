Bayern anuncia "regresso de uma das maiores figuras da história do clube"

Redação com Lusa

Rummenigge regressa ao campeão alemão como membro do Conselho de Supervisão.

O antigo presidente-executivo do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, está de regresso aos bávaros como membro do Conselho de Supervisão, anunciou esta etrça-feira o clube.

"Ele é uma das maiores figuras da história do nosso clube, todos sabem o que ele fez. A sua experiência, competência e a sua rede de contactos internacionais ajudarão enormemente o Bayern a ter sucesso no futuro", disse o atual presidente do Bayern, Herbert Hainer.

O Bayern estava sem diretor-executivo e sem diretor desportivo desde sábado, na sequência das demissões de Oliver Khan e de Hasan Salihamidzic, respetivamente, quando o Bayern conquistou o seu 11.º título consecutivo da Bundesliga.

No dia seguinte, o presidente do clube anunciou Jan-Christian Dreesen como substituto de Kahn, e fez saber que iria propor o regresso de Rummenigge na reunião de acionistas do clube marcado para hoje.

Rummenigge tem um registo impressionante como avançado, ao marcar 162 golos pelo clube em 310 jogos na Bundesliga, tendo conquistado duas Taças dos Campeões Europeus em 1974/75 e 1975/76, além de dois títulos da Bundesliga e duas da Taças da Alemanha antes de rumar ao Inter Milão, em 1984.

Regressou ao Bayern em 1991, exercendo funções de vice-presidente e foi o diretor executivo do clube até 2002, altura em que Oliver Kahn lhe sucedeu no cargo, mas nesse período o clube conquistou 14 Bundesligas, 10 Taças da Alemanha e duas Ligas dos Campeões.

Acresce, ainda, que Rummenigge contribuiu para aumentar a faturação de 176 milhões de euros para 679 milhões de euros, tendo a sociedade desportiva ) registado um lucro em todos os anos fiscais durante esse período, que levou a acumular dividendos extraordinários numa altura em que a maioria dos clubes europeus estava endividado.

Do conselho de supervisão do Bayern fazem ainda parte Herbert Hainer, como presidente, Jan Heinemann, da Adidas, Markus Duesmann, da Audi, Werner Zedelius, da Allianz, o presidente honorário Uli Hoeness, Thorsten Langheim, da Deutsche Telekom, Dieter Mayer, vice-presidente, e Edmund Stoiber, ex-presidente do estado da Baviera.