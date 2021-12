Barcelona tem pupilo de Guardiola reservado, dizem em Espanha

Negócio, estima o "Sport", será feito a troco de 60 milhões de euros, dez dos quais por objetivos a cumprir ao serviço da equipa blaugrana

Disposto a ir às compras no próximo mercado de transferências, para colmatar brechas no plantel, o Barcelona terá um entendimento com o Manchester City para a aquisição, em janeiro próximo, do jovem internacional espanhol Ferrán Torres.

Segundo o jornal "Sport", que acompanha de perto o clube catação, e que avançou o acordo entre os emblemas da La Liga e da Premie League, o avançado, que será culé a título definitivo, terá um preço de 50 milhões de euros, mais dez por objetivos.

Ferrán Torres, que tem um contrato válido com o Manchester City até 2025, poderá estar recetivo a mudar-se para Camp Nou dado que não tem sido muito utilizado pelo técnico espanhol Pep Guardiola na segunda época no emblema britânico.

Em 2021/22, o espanhol atuou em sete desafios oficiais, disputando uns escassos 523 minutos, nos quais marcou três golos. Ferrán Torres foi convocado, pela última vez, a 3 de outubro, não tendo saído do banco de suplentes no jogo contra o Liverpool.

O avançado espanhol de 21 anos, que custara 25 milhões de euros ao Manchester City na temporada de 2020/21, fez a formação e estreou-se a nível sénior no Valência.