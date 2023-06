Barcelona precisa de vender com urgência, mas dupla recusa-se a sair

Ferrán Torres e Ansu Fati estão decididos a lutar por um lugar na equipa e rejeitaram todas as abordagens externas, motivando frustração no seio de Camp Nou.

Numa altura em que o Barcelona precisa urgentemente de realizar vendas para ganhar poder de compra e assegurar o cumprimento do fair-play financeiro da UEFA, segundo o jornal AS, dois jogadores estão a motivar frustração no clube devido à sua intransigente recusa em sair: Ferrán Torres e Ansu Fati.

Ao contrário de Franck Kessié, o único jogador declarado transferível e que terá aceite essa condição, a dupla de avançados espanhóis, ambos com contratos prolongados no clube, recusaram todas as abordagens externas, apesar de terem sido avisados que não terão muita utilização na próxima época.

Enquanto essa situação não se altera, o Barcelona está a ponderar outras soluções para aligeirar a massa salarial, entre as quais as vendas de jogadores emprestados a outros clubes na última época, como é o caso de Clément Lenglet (foi cedido ao Tottenham) e Samuel Umtiti (Lecce).

Outros nomes que deverão sair do campeão espanhol são o central Eric García e o jovem médio Pablo Torres, ainda que este último seja por via de empréstimo.