Atlético de Madrid condena insultos racistas a Vini e vai punir sócios

As pessoas que forem identificadas por terem entoado cânticos racistas para Vinícius Jr. e que sejam sócios do Atlético de Madrid, vão ser expulsas dessa condição, informou o clube espanhol.

No domingo, nas imediações do estádio, e ainda antes de começar o Atlético de Madrid-Real Madrid (1-2), um grupo de adeptos colchoneros entoou cânticos racistas dirigidos a Vinícius Jr., avançado dos merengues. "Vinícius, és um macaco", cantaram. Esta terça-feira, o clube rojiblanco reagiu, em comunicado.

O Atlético condena o que aconteceu, falando em "enorme repulsa e indignação" e vincando que tem "tolerância zero contra o racismo". Em relação aos adeptos responsáveis pelo incidente, os que forem identificados e sejam sócios do emblema espanhol, vão ser expulsos dessa condição, revelou a formação de Madrid.

"Colocámo-nos em contacto com as autoridades para oferecer a máxima colaboração na investigação dos factos registados no exterior do estádio e reclamar a identificação das pessoas que participaram, para poder proceder à expulsão imediata daquelas que sejam sócias do clube. (...) Aquilo que sucedeu nos dias anteriores ao dérbi é inadmissível. Aos adeptos, pede-se ponderação e racionalidade, e, no entanto, profissionais de diferentes áreas geraram, durante a semana, uma campanha artificial, incendiado a polémica sem medir a repercussão das suas ações e manifestações", lê-se no comunicado.

"Não podemos permitir que alguém relacione os nossos adeptos com este tipo de comportamento e questione os nossos valores por culpa de uma minoria que não dos representa. A nossa decisão é firme e rotunda, e não vamos deter-nos até expulsá-los da família rojiblanca, porque não podem fazer parte dela", acrescentam.