"As portas do Manchester City estão fechadas para Messi. Por dois motivos"

Messi fica livre no final da temporada

Depois de muitos rumores em torno de uma possível mudança do craque para Manchester, eis que há quem garanta o contrário.

Os rumores em torno do interesse do Manchester City em Lionel Messi têm sido muitos, mais eis que agora surge quem garanta que os citizens não estão interessados no craque argentino.

A jornalista Semra Hunter, através da Sky Sports e fazendo uso de fontes do clube inglês, garantiu: "As portas do Manchester City estão fechadas para Messi. Não haverá oferta".

Hunter apresenta depois os motivos para que o clube que tem Guardiola como treinador não avance com a contratação. "Há dois motivos: está a chegar ao crepúsculo da carreira e o Messi atual é diferetente daquele que se viu nos últimos 17 anos no Barcelona. A nível económico, apesar e chegar livre, os 100 milhões que custa por temporada a nível salarial não são compatíveis para nenhum clube na conjuntura atual de pandemia", menciona.

Messi, recorde-se, termina contrato com o Barça no final atual temporada.