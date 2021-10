Árbitro é agredido e fica inconsciente em campeonato no Brasil. As imagens são pesadas

Árbitro Rodrigo Crivellaro precisou de ser levado a um hospital; jogador foi levado à polícia.

Um jogo entre as equipas do São Paulo e do Guarani, válido pela segunda divisão do campeonato estadual do Rio Grande do Sul, no Brasil, ficou marcado por um momento de fúria. Após marcar uma falta, o árbitro Rodrigo Crivellaro foi agredido pelo jogador William Ribeiro, do São Paulo, na noite desta segunda-feira. Ressalte-se que esta equipa em nada tem a ver com a homónima do Brasileirão.

Ribeiro foi detido e levado pela polícia. As imagens da transmissão da FGF TV mostram o médio a chutar na cabeça de Crivellaro, já caído ao chão. O árbitro fica caído, imóvel, enquanto os demais jogadores se desesperam a pedir assistência médica para o agredido. O jogo foi suspenso.

O árbitro está a recuperar-se no hospital. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF), responsável pela competição, declarou que o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) "irá averiguar os factos e tratar das respetivas sanções".