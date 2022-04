Derrotas nas finais de duas competições brasileiras está na base da insatisfação dos fãs do Mengão

Insatisfeitos pela perda de dois títulos nesta temporada desportiva, vários adeptos do Flamengo protestaram, esta sexta-feira, à porta do centro de treinos do clube brasileiro, contra o desempenho da equipa orientada pelo treinador Paulo Sousa.

Além de terem afixado tarjas com palavras de ordem nas imediações, os adeptos forçaram diversos jogadores a pararem à chegada ao complexo desportivo para ouvirem as reclamações pronunciadas com veemência.

Alguns jogadores, entre eles David Luiz, pararam de forma a escutar a insatisfação.

Paulo Sousa, contratado em dezembro de 2021, perdeu já dois títulos: o do campeonato carioca (3-1 na final a duas mãos com o Fluminense) e o da Supercopa brasileira (derrota com o Atlético Mineiro nos penáltis, por 8-7, após 2-2 no tempo regulamentar).

