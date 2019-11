Acuña participou na vitória da Argentina sobre o Brasil

Jogador do Sporting entrou na segunda parte do particular em que Messi fez o único golo e Gabriel Jesús falhou um penálti.

Acuña participou esta sexta-feira no jogo particular disputado em Riade (Arábia Saudita), em que a Argentina derrotou o Brasil por 1-0. O jogador do Sporting entrou no primeiro quarto de hora da segunda parte para o lugar de Lo Celso, médio do Tottenham. Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, não apostou em Saravia, que não saiu do banco de suplentes, nem em Marchesín, guarda-redes do FC Porto, que ficou na bancada.

Três minutos depois de Gabriel Jesus, avançado do Manchester City ter falhado um penálti (atirou ao lado, aos 10'), Lionel Messi sofreu falta dentro da área do Brasil - cometida por Alex Sandro - e, embora tenha permitido a defesa de Alisson na conversão do castigo máximo, o jogador do Barcelona não perdoou na recarga.

Com muitas alterações no decorrer da segunda parte, o jogo chegou ao fim com a vantagem tangencial da Argentina. Scaloni festejou de forma exuberante mal terminou e Lionel Messi levantou o troféu perante o contentamento dos jogadores e adeptos argentinos que estiveram no "King Fahd International Stadium".