Acabou o reinado de Mike Ashley e o Newcastle tem um novo dono... bilionário

Clube de St James Park tem dono mais rico do planeta do futebol

Está consumada a venda do Newcastle. O clube do norte de Inglaterra foi vendido a um fundo de investimento da Arábia Saudita, numa operação que rondará os 350 milhões de euros. Um consórcio irá agora liderar os destinos do clube e incluiu o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e a PCP Capital Partners.

Ao fim de 14 anos, acaba o reinado de Mike Ashley e começa um novo com Mohammad bin Salman, que será o proprietário mais rico do mundo do futebol, com uma fortuna 10 vezes superior ao dono do Manchester City, por exemplo.

"Um grupo de investimento liderado pelo Fundo de Investimento Público, e também composta pela PCP Capital Partners e RB Sports & Media, concluiu a aquisição de 100 por cento do Newcastle United Limited e Newcastle United Football Club Limited da St. James Holdings Limited", informou o clube.

O Newcastle, quatro vezes campeão em Inglaterra, tenta com esta operação um novo rumo, depois de presenças já nesta última década no Championship e de sete temporadas abaixo dos nove primeiros lugares da Premier League.