A resposta do pai de Messi à grande questão do momento: "Sim"

Confirmou mudança para o PSG esta terça-feira.

Está confirmado: Lionel Messi chegou a acordo com o PSG para reforçar a equipa francesa, após a despedida do Barcelona. Depois de a imprensa internacional ter dado conta dos detalhes do contrato, e não só, o pai do astro argentino confirmou a mudança para os parisienses esta terça-feira.

"Sim", respondeu ao "La Sexta", quando questionado no aeroporto de Barcelona. "Quem é o responsável? Perguntem ao Barcelona", atirou ainda Jorge Messi. "Não o viram?", perguntou, depois de interrogado se o jogador está triste com o adeus ao clube catalão, o único que tinha representado enquanto profissional.

As últimas informações apontam para um contrato de duas temporadas, com mais uma de opção, com um salário anual de 35 milhões de euros.