Vários adeptos com problemas em aceder aos bilhetes para o Inglaterra-Irão

A partida da primeira jornada do grupo B do Mundial 2022 começou há uns minutos, mas houve adeptos que não conseguiram entrar no Khalifa Internacional Stadium antes do apito inicial.

A Inglaterra encontra-se a defrontar o Irão, treinado por Carlos Queiroz, na primeira partida do grupo B do Mundial de 2022.

Antes do apito inicial, vários adeptos tiveram problemas em aceder aos respetivos bilhetes digitais para o jogo, não conseguindo entrar no Khalifa Internacional Stadium.

A FIFA, por via de um comunicado nas redes sociais, admitiu alguns problemas no acesso à sua aplicação oficial, garantindo estar a "trabalhar para resolver a situação".

"No entretanto, os adeptos que não consigam aceder aos bilhetes digitais deverão conferir os e-mails que utilizaram para se registar na aplicação dos bilhetes da FIFA e seguir as instruções. Caso não consigam aceder aos e-mails, poderão pedir ajuda na bilheteira do estádio. Agradecemos a paciência dos adeptos, estamos a tentar resolver o problema o mais rápido possível", pode ler-se.

A Inglaterra está incluída no grupo B do Mundial de 2022, juntamente com o Irão, Estados Unidos e País de Gales.