"Gostava de ver Simeone na Premier League. Críticas tresandam a hipocrisia"

Jamie Carragher não se junta à onda de críticas dirigidas ao treinador argentino e ao Atlético.

A eliminatória dos quartos de final da Champions entre Atlético e Manchester City deixou muito para contar. Uma onda de críticas varreu os dois duelos, em Inglaterra pela postura defensiva dos colchoneros, na capital espanhola depois das cenas de confusão no relvado e no tunel de acesso aos balneários.

Jamie Carragher, antigo defesa internacional inglês que fez toda a carreira no Liverpool, saiu em defesa de Simeone no jornal "Telegraph". "Adoraria vê-lo na Premier League. As críticas dirigidas a ele e ao Atlético de Madrid tresandam a hipocrisia", considerou.

"Nunca há um momento aborrecido quando Diego Simeone está por perto. Se há um treinador no mundo que eu adoraria ver na Premier League, é Diego Simeone. Infelizmente para o treinador do Atlético, ele pode reformar-se muito antes de o mundo do futebol valorizar a emoção e cor que trouxe a esta geração. Há uma estranha tendência no nosso desporto para expressar o desagrado pelas equipas e treinadores que jogam no limite durante as suas carreiras, apenas para recordar com mais carinho os seus incidentes mais memoráveis algumas décadas mais tarde", acrescentou.

Recorde-se que a imprensa inglesa foi muito dura com a análise feita aos incidentes ocorridos no jogo de Madrid, que terminou empatado sem golos e valeu a passagem ao Manchester City, que em casa venceu por 1-0.