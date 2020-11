Erro do Manchester United dá que falar: "Isto aprende-se no futebol sub-10"

Paul Scholes não entende o primeiro golo sofrido pelo Manchester United na Turquia.

O erro cometido pelo Manchester United no lance do primeiro golo do Basaksehir (triunfo da equipa tuca por 2-1), deixou antigos craques incrédulos. Paul Scholes, antigo médio dos red devils, foi um desses casos.

"Neste lance dá para ver o Mick Phelan (adjunto) do lado de fora a apontar para o Matic. Ele tinha de estar do lado da nossa baliza. Defende-se sempre do lado da nossa baliza. Aprendemos isto no futebol sub-10. Só seria compreensível se estivéssemos a perder no último minuto. Mas isto foi antes dos 15 minutos. O que é que os nossos quatro defesas estão a fazer ali, não faço ideia", declarou Scholes à BT Sports.

Depois do 2-1 no reduto do Paris Saint-Germain e da goleada caseira ao Leipzig por 5-0, os ingleses, com o internacional português Bruno Fernandes em campo os 90 minutos, perderam na Turquia, face à equipa mais frágil do Grupo H. Demba Ba foi o autor do primeiro golo do encontro, nascidade do tal erro que anda nas bocas do mundo.