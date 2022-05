Filas numerosas e adeptos a saltar portões: final da Champions não começa à hora marcada

Invasão de adeptos sem bilhete para o desafio originou confrontos com stewards e intervenção policial.

A final da Liga dos Campeões, na qual se enfrentam Real Madrid e Liverpool, foi atrasada por 36 minutos devido a um problema de segurança, pelo que a bola começará, então, a rolar, às 20h36, no relvado de Stade de France, em Paris.

Este adiamento - primeiramente definido em 15 minutos - foi comunicado pela organização da UEFA através do sistema de som do recinto, replicando uma informação veiculada oficialmente numa nota oficial do órgão europeu.

Segundo vídeos na Internet, vários adeptos do Liverpool entraram no estádio gaulês sem possuírem bilhete, "furando" os torniquetes e saltando a própria vedação do reduto parisiense, acedendo, em correria, às bancadas, fintando alguma segurança.

De acordo com a Associated Press, esta invasão originou também confrontos com stewards e intervenção policial. As longas filas, sobretudo vermelhas, cor do Liverpool, eram bem visíveis no exterior do Stade de France, situado na capital francesa.

EM ATUALIZAÇÃO