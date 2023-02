Dortmund acentua crise do milionário Chelsea de João Félix e Enzo

Com a sétima vitória consecutiva em todas as competições, o Dortmund, com Raphäel Guerreiro a titular, parte com vantagem para a segunda mão em Londres

No outro encontro dos oitavos de final da Champions League, realizado esta quarta-feira, o Dortmund impôs-se em casa ao Chelsea, por 1-0, com um golo de Karim Adeyemi, aos 63 minutos. Um lance em que correu com a bola mais de meio-campo.

Apesar de ter entrado em campo com os três reforços que inscreveu para a segunda fase da Champions - João Félix, Enzo Fernandéz e Mudryk -, o Chelsea não conseguiu impedir o quarto encontro seguido sem vencer, depois de três empates na Premier League.

O português João Félix acabou por ser um dos mais perigosos dos blues sobretudo na primeira parte, quando dispôs de duas excelentes oportunidades, tendo mesmo acertado na barra, aos 38 minutos.

Com a sétima vitória consecutiva em todas as competições, o Dortmund, com Raphäel Guerreiro a titular, parte com vantagem para a segunda mão em Londres, que se disputa em 7 de março, tal como o Benfica-Club Brugge.

