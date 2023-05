Tática de Mourinho criticada: "Uma pena que este tipo de jogo seja recompensado"

Demirbay, jogador do Bayer Leverkusen

Demirbay, médio do Bayer Leverkusen, não apreciou o estilo, mas para a Roma valeu a pena.

Depois do triunfo por 1-0 em casa, a Roma segurou o nulo em casa do Bayer Leverkusen e garantiu a presença na final da Liga Europa, num jogo onde irá medir forças com o Sevilha. A formação orientada por José Mourinho fez uso da vantagem alcançada na primeira mão e apresentou-se de um modo mais defensivo na Alemanha, numa postura que desagradou a Kerem Demirbay.

"É uma pena que, numa meia-final de um nível tão elevado como esta, este tipo de jogo possa ser recompensado. Eles tornaram as coisas muito feias, no final", disse o jogador do Bayer Leverkusen à RTL.

"A única coisa que faltou foi um golo. Não tivemos esse pedaço de sorte. Faz parte do jogo. Eles são muito experientes e têm um treinador experiente, mas é uma pena que esse tipo de táticas compense. É amargo para o futebol, mas estou orgulhoso da forma como jogámos", disse ainda.

A final da Liga Europa joga-se em 31 de maio, em Budapeste.