Roma apresenta reforço para José Mourinho: "É o projeto certo para mim"

Houssem Aouar deixou o Lyon e aventura-se no futebol italiano.

A Roma confirmou este domingo o primeiro reforço para José Mourinho tendo em vista a próxima época: Houssem Aouar. O médio internacional francês assinou um contrato válido até 2028.

Aouar tinha toda a carreira feita ao serviço do Lyon, de França, clube com o qual estava em final de contrato. Fez um jogo ao serviço da principal seleção de França, em 2020, num particular com a Ucrânia.

"Estou muito feliz por ter assinado pela Roma, porque é um grande clube com uma grande história. Penso que é o projeto certo para mim, com uma grande equipa, jogadores de qualidade e uma base de adeptos única. Estou pronto para jogar", afirmou.

"Aouar é um jovem jogador que já fez mais de 250 jogos profissionais. Tem qualidade técnica e condições para continuar a melhorar. A sua vontade de vir para a Roma, apesar de ter despertado o interesse de vários clubes de topo, é motivo de satisfação para todos nós", disse, por seu lado, Tiago Pinto, diretor-geral.