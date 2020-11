Mourinho utiliza Sterling como arma de arremesso contra Guardiola e Southgate

Treinador do Tottenham apontou alegado favorecimento ao City após a dispensa do jogador da seleção inglesa por lesão que, contudo, não será suficiente para o afastar do jogo deste sábado

José Mourinho marcou esta sexta-feira presença na conferência de Imprensa de antevisão do escaldante Tottenham-Manchester City, que se disputa este sádado a partir das 17h30, e utilizou Sterling como arma de arremesso contra Pep Guardiola e Gareth Southgate.

Referindo que a lesão que conduziu à dispensa do jogador do City da seleção inglesa não o vai impedir de entrar em campo, o treinador português apontou um alegado favorecimento ao rival e exigiu respostas sobre o caso. "Todos sabemos que o Sterling vai jogar. Quando o Dier deixou a seleção nacional por lesão no mês passado, ele não jogou pelo Tottenham a seguir e precisou de um par de semanas para recuperar. Já o Raheem [Sterling] joga logo. Isto acontece depois de Southgate ter dito, se não estou em erro, que alguns treinadores o pressionavam para não colocar determinados jogadores em campo. Gostava que ele dissesse quem são", disparou Mou.