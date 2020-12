Mourinho revela o que disse a Klopp e atira: "Se eu me comportasse como ele..."

Declarações do treinador do Tottenham após a derrota com o Liverpool.

Um golo de Roberto Firmino, ao minuto 90, deu a vitória (2-1) ao Liverpool frente ao Tottenham, de José Mourinho, no encontro da 13.ª jornada da primeira liga inglesa de futebol, e consequente liderança isolada. Apesar do balde de água fria no fim do encontro, o treinador português deixou elogios aos jogadores e revelou o que disse a Jurgen Klopp.

"Foi uma grande exibição e uma derrota muito injusta. O Liverpool nem parecia a equipa que foi campeã europeia e inglesa, não o mostrou em campo. No final disse ao Klopp que a melhor equipa tinha perdido e ele não concordou", declarou o técnico dos spurs.

"Se eu me comportasse como ele junto ao banco, estava na rua, nem sequer tinha hipótese", disse ainda Mourinho sobre o alemão.

Os reds são agora os novos líderes da Premier League, com 28, mais três do que o segundo colocado Tottenham.