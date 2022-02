Mourinho "intocável" e com "carta branca": mudanças na Roma serão muitas

Imprensa italiana faz um ponto da situação e refere que o plantel da próxima época será substancialmente diferente.

A Roma ocupa atualmente o sétimo lugar do campeonato italiano e a temporada não é, até ao momento, pautada pelo brilhantismo. O jornal "Corriere dello Sports" faz esta terça-feira uma espécie de ponto da situação, garantindo que a confiança em José Mourinho continua a ser total.

"Intocável", assim refere a publicação italiana, acrescentando que o técnico tem "carta branca" por parte dos proprietários do clube. As mudanças no plantel, que conta com os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira, serão muitas no próximo mercado de verão, segundo o jornal.

"Além dos proprietários, os adeptos também estão do seu lado", surge escrito, sendo mencionada a esperança de que os resultados, pelo menos aqueles mais condizentes com a ambição da Roma, possam surgir na próxima temporada.

Mourinho, recorde-se, cumpre a primeira temporada no clube Romano, com o qual assinou um contrato de três anos.