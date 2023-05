Mourinho e o suposto interesse do PSG: "Nunca falei com eles"

Nome do português tem sido associado ao crónico campeão francês

José Mourinho tem sido associado ao PSG. O nome do técnico português entrou nas contas para os parisienses durante os últimos dias, mas ainda não houve qualquer contacto, segundo o próprio.

"Se telefonaram, não me encontraram. Nunca falei com eles", explicou, em declarações à imprensa italiana, antes do confronto com o Leverkusen, referente à primeira mão das meias-finais da Liga Europa, marcado para esta quinta-feira.

Após a imprensa francesa ter avançado a possibilidade de José Mourinho assumir o comando técnico do PSG na próxima época, substituindo o francês Christophe Galtier, a rádio RMC Sport avançou esta última segunda-feira que o treinador português estaria interessado nesse cenário.