Mourinho acusa Roma de "falta de personalidade" em Milão: "Sem tomates"

Treinador romano expressou insatisfação, citada pela Imprensa transalpina, para com o comportamento giallorossi (pouco corajoso) na meia-final ante o Inter. E não só

A forma como a Roma foi eliminada pelo Inter na Taça de Itália deixou José Mourinho agastado. Logo após o duelo no Giuseppe Meazza, revela o "Corriere dello Sport", o técnico exigiu, no balneário, explicações para a atitude receosa em campo.

"Quero saber porquê, jogando cara a cara com o Inter, nos primeiros dez minutos vocês cagaram-se [tiveram receio]. Todos vós, sem excepção", principiou Mourinho, citado pelo jornal italiano, descrito como "zangado como nunca antes".

A ocasião serviu para o treinador questionar também os jogadores da Roma acerca do sucedido, em 6 de janeiro, diante do Milan, em jogo igualmente disputado no Giuseppe Meazza, que terminou com uma vitória milanesa por 3-1.

"E, depois, quero saber porque todos vocês cagaram nas calças [tiveram receio] durante dez minutos contra o Milan [em jogo da Serie A]", vociferou o treinador português, descontente com o comportamento giallorossi perante "tubarões".

Mourinho findou o aceso discurso feito no interior do balneário do Giuseppe Meazza, conforme revela o "Corriere dello Sport", com um aviso à navegação, tendo exigido destemor e "espicaçado" os próprios jogadores do emblema romano.

"Porque se mostram pequenos contra grandes equipas? Se formos pequenos, os árbitros tratam-nos como pequenos. A maior falha do homem é falta de personalidade. Têm medo destes jogos? Vão jogar para a Série C, onde nunca encontrarão campeões, as pressões do grande futebol. São pessoas sem tomates", completou o treinador.

A Roma foi eliminada da Taça de Itália ao perder, na passada terça-feira, por 2-0, frente ao Inter, no Giuseppe Meazza, com golos de Dzeko e de Alexis Sanchéz.