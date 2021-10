Treinador português da Roma viu dois cartões amarelos por protestos.

José Mourinho foi este domingo expulso no embate entre a Roma e Nápoles, após ver o segundo cartão amarelo já na segunda parte do encontro.

O treinador português havia visto o primeiro cartão amarelo logo aos 19 minutos da primeira parte, acabando por ver o segundo já no final do jogo, aos 81'. Ambas as admoestações surgiram por protestos.